Китай не розглядає держоблігації США в якості зброї у торговельній війні

Дипломата запитали, чи буде КНР розглядати продаж держоблігацій США або скорочення обсягу вкладень у разі загострення напруженості між двома країнами у торговельній сфері. “Ми не хочемо викликати фінансову нестабільність на світових ринках. Це дуже небезпечно, це схоже на гру з вогнем”, — зазначив глава китайської дипломатичної місії.

“Я не думаю, що хто-небудь у Пекіні серйозно про це замислювався. Це може мати неприємні наслідки”, — додав посол. Він назвав обсяг вкладень Китаю в цінні папери американського уряду хорошим прикладом економічної взаємозалежності США та Китаю.

Аналітики часто висловлюють припущення, що Китай збирається скоротити обсяг своїх вкладень в американські цінні папери або продати їх, щоб чинити тиск на вашингтонську адміністрацію.

КНР є найбільшим інвестором в облігації уряду США. Він вклав у ці активи 1,151 трлн доларів станом на 30 вересня. Рік тому цей показник становив 1,19 трлн доларів.

Як раніше інформував УНН, переговори Сполучених Штатів і Китаю з питань торгівлі були припинені у середині вересня, коли була скасована поїздка китайської делегації до Вашингтона на чолі з віце-прем’єром Держради Лю Хе у відповідь на введення вашингтонської адміністрацією підвищених мит на імпорт із КНР.