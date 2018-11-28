В Пекине пообещали не манипулировать гособлигациями США в торговой войне
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. КНР не рассматривает возможность использования ценных бумаг американского правительства в качестве оружия в торговой войне. Об этом китайский посол в США Цуй Тянькай заявил в интервью агентству Reuters, передает УНН.
Дипломата спросили, будет ли КНР рассматривать продажу гособлигаций США или сокращение объема вложений в случае обострения напряженности между двумя странами в торговой сфере. “Мы не хотим вызвать финансовую нестабильность на мировых рынках. Это очень опасно, это похоже на игру с огнем”, — отметил глава китайской дипломатической миссии.
“Я не думаю, что кто-либо в Пекине серьезно об этом задумывался. Это может иметь неприятные последствия”, — добавил посол. Он назвал объем вложений Китая в ценные бумаги американского правительства хорошим примером экономической взаимозависимости США и Китая.
Аналитики часто высказывают предположение, что Китай собирается сократить объем своих вложений в американские ценные бумаги или продать их, чтобы оказать давление на вашингтонскую администрацию.
КНР является крупнейшим инвестором в облигации правительства США. Он вложил в эти активы 1,151 трлн долларов по состоянию на 30 сентября. Год назад этот показатель составлял 1,19 трлн долларов.
Как ранее информировал УНН, переговоры США и Китая по вопросам торговли были прекращены в середине сентября, когда была отменена поездка китайской делегации в Вашингтон во главе с вице-премьером Госсовета Лю Хэ в ответ на введение вашингтонской администрацией повышенных пошлин на импорт из КНР .