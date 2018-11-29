Саміт G20 розпочинається в Аргентині

"Саміт лідерів є найважливішою річною подією Великої двадцятки - провідного міжнародного форуму з економічної, фінансової та політичної співпраці", - йдеться на сайті саміту.

В ході саміту лідери країн "двадцятки" проведуть десятки двосторонніх зустрічей. Чи не найбільше уваги буде прикута до переговорів президента США Дональда Трампа і голови КНР Сі Цзіньпіна. Причиною цієї уваги є наростаюча напруга в економічній сфері між країнами.

Раніше головний економічний радник президента Сполучених Штатів Лоуренс Кадлоу під час брифінгу для журналістів повідомив, що Вашингтон вважає "високими" шанси на досягнення з Китаєм торгової угоди на полях саміту G20 в Аргентині. До цього у КНР заявили, що Пекін сподівається на успіх переговорів Трампа і Сі Цзіньпіна на полях саміту G20.

Для забезпечення правопорядку та безпеки під час саміту будуть залучені близько 22 тисячі правоохоронців. Зони навколо виставкового центру Costa Salguero, де буде проходити саміт, і готелів, де будуть жити члени делегацій, протягом усіх двох днів будуть закриті як для автомобілів, так і для перехожих.

Міжнародний прес-центр, де будуть працювати акредитовані на саміт G20 журналісти, відкрився в четвер у аргентинській столиці. Місце роботи співробітників ЗМІ знаходиться в парку, розташованому на півночі Буенос-Айреса в 5 км від виставкового центру Costa Salguero, де президенти і глави урядів країн "двадцятки" обговорюватимуть нагальні питання соціального характеру, світової економіки та інше.

В цілому на саміт допустили близько 3 тисяч журналістів з 46 країн світу. Найбільше заявок надійшло з Аргентини (понад 700), США (понад 500) і Китаю (понад 190).

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп оголосив, що скасовує свою зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту “Великої двадцятки” та порадив зробити це всім іншим світовим лідерам.