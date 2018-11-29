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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 101749 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 107468 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 143367 просмотра

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7 марта, 17:42 • 139865 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134071 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127219 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 167296 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141586 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145384 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Саммит G20 начинается в Аргентине

Саммит G20 начинается в Аргентине

Киев  •  УНН

 • 16667 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Саммит лидеров стран "Группы двадцати" откроется в пятницу в аргентинской столице Буэнос-Айресе. Завершится встреча 1 декабря. Президент Аргентины Маурисио Макри, который принял председательство в "G20" в декабре прошлого года, выделил в качестве приоритетных следующие темы: рабочие места и будущая рабочая занятость, инфраструктура для развития, устойчивое будущее в продовольственной сфере и вопросы гендерного равенства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт саммита G20.

“Саммит лидеров является важнейшим годовым событием Большой двадцатки — ведущего международного форума по экономической, финансовой и политического сотрудничества”, — говорится на сайте саммита.

В ходе саммита лидеры стран “двадцатки” проведут десятки двусторонних встреч. Больше всего внимания будет приковано к переговорам президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Причиной этого внимания является нарастающее напряжение в экономической сфере между странами.

Ранее главный экономический советник президента США Лоуренс Кадлоу во время брифинга для журналистов сообщил, что Вашингтон считает “высокими” шансы на достижение с Китаем торговой сделки на полях саммита G20 в Аргентине. До этого у КНР заявили, что Пекин надеется на успех переговоров Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20.

Для обеспечения правопорядка и безопасности во время саммита будут привлечены около 22 тысячи правоохранителей. Зоны вокруг выставочного центра Costa Salguero, где будет проходить саммит, а также гостиницы, где будут жить члены делегаций, на протяжении двух дней будут закрыты как для автомобилей, так и для прохожих.

Международный пресс-центр, где будут работать аккредитованные на саммит G20 журналисты, открылся в четверг в аргентинской столице. Место работы сотрудников СМИ находится в парке, расположенном на севере Буэнос-Айреса в 5 км от выставочного центра Costa Salguero, где президенты и главы правительств стран “двадцатки” будут обсуждать насущные вопросы социального характера, мировой экономики и прочее.

В целом на саммит допустили около 3 тыс. Журналистов из 46 стран мира. Больше всего заявок поступило из Аргентины (более 700), США (более 500) и Китая (более 190).

Напомним, Президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита “Большой двадцатки” и посоветовал сделать это всем другим мировым лидерам.

Украинские Национальные Новости

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