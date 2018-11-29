Саммит G20 начинается в Аргентине

“Саммит лидеров является важнейшим годовым событием Большой двадцатки — ведущего международного форума по экономической, финансовой и политического сотрудничества”, — говорится на сайте саммита.

В ходе саммита лидеры стран “двадцатки” проведут десятки двусторонних встреч. Больше всего внимания будет приковано к переговорам президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Причиной этого внимания является нарастающее напряжение в экономической сфере между странами.

Ранее главный экономический советник президента США Лоуренс Кадлоу во время брифинга для журналистов сообщил, что Вашингтон считает “высокими” шансы на достижение с Китаем торговой сделки на полях саммита G20 в Аргентине. До этого у КНР заявили, что Пекин надеется на успех переговоров Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20.

Для обеспечения правопорядка и безопасности во время саммита будут привлечены около 22 тысячи правоохранителей. Зоны вокруг выставочного центра Costa Salguero, где будет проходить саммит, а также гостиницы, где будут жить члены делегаций, на протяжении двух дней будут закрыты как для автомобилей, так и для прохожих.

Международный пресс-центр, где будут работать аккредитованные на саммит G20 журналисты, открылся в четверг в аргентинской столице. Место работы сотрудников СМИ находится в парке, расположенном на севере Буэнос-Айреса в 5 км от выставочного центра Costa Salguero, где президенты и главы правительств стран “двадцатки” будут обсуждать насущные вопросы социального характера, мировой экономики и прочее.

В целом на саммит допустили около 3 тыс. Журналистов из 46 стран мира. Больше всего заявок поступило из Аргентины (более 700), США (более 500) и Китая (более 190).

Напомним, Президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита “Большой двадцатки” и посоветовал сделать это всем другим мировым лидерам.