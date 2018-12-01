Представник Китаю заявив про прогрес на торгових переговорах зі США

“Консенсус неухильно посилюється”, — сказав Ван Сяолун, оцінюючи хід торгових переговорів між китайською і американською делегаціями, які очолюють голова КНР Сі Цзіньпін та президент США Дональд Трамп. “Розбіжності теж існують”, — додав китайський дипломат.

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Раніше в п’ятницю президент Трамп заявив на саміті “Великої двадцятки” у Буенос-Айресі, що бачить позитивні зрушення у переговорах із головою КНР Сі Цзіньпіном та укладенні такої угоди, яка б врегулювала нинішній торговельну суперечку між двома країнами.

Переговори США і КНР із питань торгівлі були припинені у середині вересня, коли була скасована поїздка китайської делегації на чолі з віце-прем’єром Держради Лю Хе в Вашингтон у відповідь на введення адміністрацією Трампа підвищених мит на імпорт з Китаю.

З 24 вересня в США вступили в силу мита в розмірі 10% на ввезені з КНР товари, загальна вартість яких оцінюється в 200 млрд доларів. Китай відповів митами в розмірі від 5% до 10% на імпорт з США на суму 60 млрд доларів. Трамп при цьому висловив намір приступити до нового етапу реалізації обмежувальних заходів, а якщо Пекін вирішить піти на відповідні кроки, ввести додаткові тарифи стосовно китайських товарів і послуг. Раніше президент США також заявив, що його адміністрація вивчає питання про введення 25-відсоткового мита на імпорт легкових машин для захисту американської автомобільної промисловості.