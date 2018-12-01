Представитель Китая заявил о прогрессе на торговых переговорах с США
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Стороны достигают прогресса на переговорах между КНР и США об урегулировании торговых споров, хотя между ними и сохраняются разногласия. С такой оценкой выступил генеральный директор департамента международных экономических вопросов МИД Китая Ван Сяолун, который входит в состав делегации КНР на саммите G20 в аргентинском Буэнос-Айресе, передает УНН со ссылкой на агентство Reuters.
“Консенсус неуклонно усиливается”, — сказал Ван Сяолун, давая оценку ходу торговых переговоров между китайской и американской делегациями, которые возглавляют председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп. “Разногласия тоже существуют”, — добавил китайский дипломат.
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Ранее в пятницу президент Трамп заявил на саммите в Буэнос-Айресе, что видит хорошие признаки удачи на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и заключения такой сделки, которая бы урегулировала нынешний торговый спор между двумя странами.
Переговоры США и КНР по вопросам торговли были прекращены в середине сентября, когда была отменена поездка китайской делегации во главе с вице-премьером Госсовета Лю Хэ в Вашингтоне в ответ на введение администрацией Трампа повышенных пошлин на импорт из Китая.
С 24 сентября в США вступили в силу пошлины в размере 10% на ввозимые из КНР товары, общая стоимость которых оценивается в 200 млрд долларов. Китай ответил пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму 60 млрд долларов. Трамп при этом выразил намерение приступить к новому этапу реализации ограничительных мер, а если Пекин решит пойти на соответствующие шаги, ввести дополнительные тарифы относительно китайских товаров и услуг. Ранее президент США также заявил, что его администрация изучает вопрос о введении 25-процентной пошлины на импорт легковых машин для защиты американской автомобильной промышленности.