Си Цзиньпин призвал лидеров государств БРИКС противостоять протекционизму
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал лидеров государств-участников БРИКС, в ходе саммита G20, совместно противостоять протекционизму и унилатерализма (созданию документов, что способствуют односторонней поддержке). Об этом сообщает УНН со ссылкой на китайское издание "Синьхуа".
“В настоящее время мировая экономика стоит перед лицом усиливающихся рисков, негативное влияние испытывает на себе многосторонняя торговая система, что не соответствует интересам международного сообщества ... Страны БРИКС должны усилить координацию в рамках G20, ООН (Организация объединенных наций — ред.) и ВТО (Всемирная торговая организация — ред.) и совместно отстаивать международный порядок, и противостоять протекционизму и унилатерализму”, — заявил лидер Китайской Народной Республики.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Представитель Китая заявил о прогрессе на торговых переговорах с США
По его словам, государства-участники БРИКС должны известить мировое сообщество общим сигналом о поддержке принципов многосторонности и усиления международного сотрудничества.
“Необходимо принять меры для усиления влияния механизма урегулирования споров в корректировке торговых отношений, а также важно способствовать реформированию международных монетарных и финансовых систем, чтобы увеличить представительство развивающихся стран”, — добавил Си Цзиньпин.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал американского лидера Дональда Трампа и голову Китая Си Цзиньпина к сдержанному и спокойного подхода в решении торговых разногласий между двумя государствами. Соответствующее заявление глава японского правительства выразил лидерам государств в ходе двусторонних встреч, которые прошли на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе.