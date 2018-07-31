У І півріччі до України надійшло 1,2 млрд доларів іноземних інвестицій
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. За січень-червень 2018 року чисті надходження прямих іноземних інвестицій сягнули 1,2 млрд доларів, передає УНН з посиланням на повідомлення НБУ.
“Чистий приплив капіталу за фінансовим рахунком у червні становив 148 млн доларів США (у червні минулого року — 282 млн доларів), та був забезпечений чистим припливом прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Обсяг їх надходжень у червні збільшився до 462 млн доларів, з яких 67% становили операції з переоформлення боргу банківського сектору в статутний капітал. За січень-червень 2018 року чисті надходження ПІІ сягнули 1,2 млрд доларів”, — повідомили в НБУ.
Також повідомляється, що скорочення обсягу готівкової валюти поза банками у червні становило 61 млн доларів.
Чисті зовнішні зобов’язання державного сектору незначно скоротилися (на 12 млн доларів) переважно унаслідок погашення гривневих ОВДП у власності нерезидентів.
Загалом, за січень-червень 2018 року чистий приплив коштів за фінансовим рахунком становив 922 млн доларів.
Нагадаємо, як пояснив економіст, девальвація гривні, яка відбулася минулого тижня, пояснюється виплатою нерезидентам за ОВДП, виплатами по відшкодуванню експортного ПДВ, а також спекуляціями на ринку.