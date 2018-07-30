Розминка перед осінню: економіст назвав причини стрибка курсу гривні

“Поточна девальвація, яка відбулася минулого тижня, була викликана короткостроковими факторами, які наклалися один на одного”, — заявив Скаршевський.

За його словами, перший фактор — це виплата нерезидентам за ОВДП декількох мільярдів гривень, які вони одразу ж перевели в долари і зафіксували прибуток.

“Це також є чітким індикатором девальваційних очікувань від нерезидентів — вони зараз все переводять у долари, тому що їх не влаштовує 18% прибутковості за ОВДП у гривні. Вони думають, що девальвація може бути на цьому рівні або більше, інакше вони перевклалися б і заробили б свої відсотки. Зараз же вони заробили сумарно 25-30% річних за рахунок зміцнення гривні з початку року”, — звернув увагу експерт.

Другий фактор — виплати по відшкодуванню експортного ПДВ.

“У п’ятницю виплатили 3,3 млрд грн, сьогодні-завтра виплатять ще 3-4 млрд грн”, — уточнив Скаршевський.

А третій фактор — спекулятивні ігри, які з’явилися завдяки першим двом.

“Експортери притримують валюту, намагаючись максимізувати на цьому короткостроковому періоді свої доходи. Але до кінця цього тижня, я думаю, що все заспокоїться, курс відкотить до минулого рівня 26,20 −26,30 грн/долар. Це ще не початок девальваційного тренда, це фальстарт, розминка перед осінню. А ось з кінця серпня — початку вересня розпочнеться сезонне підвищення курсу, коли попит на валюту перевищує її пропозицію”, — пояснив економіст.

Нагадаємо, за тиждень долар і євро в обмінниках подорожчали майже на 2%.