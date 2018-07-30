Разминка перед осенью: экономист назвал причины скачка курса гривны

“Текущая девальвация, которая произошла на прошлой неделе, была вызвана краткосрочными факторами, которые наложились друг на друга”, — заявил Скаршевский.

По его словам, первый фактор — это выплата нерезидентам по ОВГЗ нескольких миллиардов гривен, которые они сразу же перевели в доллары и зафиксировали прибыль.

“Это также является четким индикатором девальвационных ожиданий от нерезидентов — они сейчас все переводят в доллары, потому что их не устраивает 18% доходности по ОВГЗ в гривне. Они думают, что девальвация может быть на этом уровне или больше, иначе они перевложились бы и заработали бы свои проценты. Сейчас же они заработали суммарно 25-30% годовых за счет укрепления гривны с начала года”, — обратил внимание эксперт.

Второй фактор — выплаты по возмещению экспортного НДС.

“В пятницу выплатили 3,3 млрд грн, сегодня-завтра выплатят еще 3-4 млрд грн”, — уточнил Скаршевский.

А третий фактор — спекулятивные игры, которые появились благодаря первым двум.

“Экспортеры придерживают валюту, пытаясь максимизировать на этом краткосрочном периоде свои доходы. Но к концу этой недели, я думаю, что все успокоится, курс откатит до прошлого уровня 26,20 −26,30 грн/доллар. Это еще не начало девальвационного тренда, это фальстарт, разминка перед осенью. А вот с конца августа — начала сентября начнется сезонное повышение курса, когда спрос на валюту превышает ее предложение”, — пояснил экономист.

Напомним, за неделю доллар и евро в обменниках подорожали почти на 2%.