Доллар и евро в обменниках за неделю подорожали почти на 2%
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. По состоянию на 30 июля доллар в обменниках стоит 26,97 грн/доллар, что на 44 копейки или на 1,7% больше, чем в прошлый понедельник. А евро за неделю подорожал на 46 копеек или на 1,5% до 31,63 грн/евро, передает УНН со ссылкой на данные сайта Курс Денег.
Согласно информации портала, сегодня в обменниках основные курсы валют установлены на таком уровне:
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- 26,970 гривен за доллар;
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- 31,628 гривен за евро;
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- 0,436 гривен за рубль;
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- 35,740 гривен за фунт стерлингов.
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Отметим, по сравнению с предыдущим днем доллар подорожал почти на 5 копеек, евро - почти на 9 копеек, а цена фунта стерлингов уменьшилась на 1 копейку.
Напомним, в минувший понедельник, 23 июля, доллар в обменниках стоил 26,53 грн/доллар, а евро - 31,17 грн/евро.
Ранее УНН также сообщал, что с 1 августа 2018 года Национальный банк будет осуществлять расчет официального курса гривни к доллару США по новой методике и обнародовать его на 2:00 раньше.