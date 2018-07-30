Доллар и евро в обменниках за неделю подорожали почти на 2%

Согласно информации портала, сегодня в обменниках основные курсы валют установлены на таком уровне:



26,970 гривен за доллар;



31,628 гривен за евро;



0,436 гривен за рубль;



35,740 гривен за фунт стерлингов.



Отметим, по сравнению с предыдущим днем ​​доллар подорожал почти на 5 копеек, евро - почти на 9 копеек, а цена фунта стерлингов уменьшилась на 1 копейку.

Напомним, в минувший понедельник, 23 июля, доллар в обменниках стоил 26,53 грн/доллар, а евро - 31,17 грн/евро.

Ранее УНН также сообщал, что с 1 августа 2018 года Национальный банк будет осуществлять расчет официального курса гривни к доллару США по новой методике и обнародовать его на 2:00 раньше.