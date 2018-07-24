НБУ по-новому рахуватиме курс гривні до долара
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. З 1 серпня 2018 року Національний банк здійснюватиме розрахунок офіційного курсу гривні до долара США за новою методикою та оприлюднюватиме його на 2 години раніше, передає УНН з посиланням на повідомлення НБУ.
“Національний банк переглянув методику розрахунку офіційного курсу гривні до долара США, осучаснив джерела даних, що використовуються для його розрахунку та наблизив час його оприлюднення”, — розповіли в Нацбанку.
Відтепер, офіційний курс гривні до долара США рахуватимуть на підставі інформації про всі угоди з купівлі-продажу доларів США на умовах “тод”, “том” і “спот”, які в день розрахунку курсу укладалися банками на міжбанківському валютному ринку України з іншими банками та з НБУ, а також інформація про які надавалася Нацбанку торговельно-інформаційними системами до 15:30 відповідного робочого дня.
Нова методика розрахунку передбачає двоступеневу систему відсікання угод, параметри яких з різних причин відхиляються від параметрів переважної більшості угод відповідного дня, оскільки вони не є репрезентативними для їх врахування. Обрахунок здійснюватиметься як середньозважене за усіма угодами, що лишилися після відсікання.
Офіційний курс буде оприлюднюватись на сайті НБУ до 16 години, тобто на 2 години раніше, ніж зараз.
Крім того, нові засади розрахунку офіційного курсу гривні до долара США також передбачають наявність резервного механізму його обрахунку. До цього часу його не було.
Механізм обрахунку офіційного курсу гривні до інших валют залишився без змін.
Окрім офіційного курсу гривні до долара США, НБУ також здійснюватиме щоденний розрахунок довідкового курсу гривні до долара США за тією ж методикою, що й офіційний курс. Він оприлюднюватиметься на сайті НБУ до 12:30.
Як пояснили в НБУ, нова методика наближена до міжнародних стандартів. Вона дасть змогу використовувати офіційний курс гривні до долара США не лише для бухгалтерського обліку, а й як бенчмарк валютного ринку при укладанні учасниками угод, де у якості базового активу використовується іноземна валюта.
Зміни вступають в силу 1 серпня 2018 року.
Нагадаємо, НБУ запровадив нововведення для стабілізації валютного ринку.