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НБУ по-новому начнет расчитывать курс гривны к доллару

НБУ по-новому начнет расчитывать курс гривны к доллару

Киев  •  УНН

 • 17504 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. С 1 августа 2018 года Национальный банк будет осуществлять расчет официального курса гривни к доллару США по новой методике и публиковать его на 2 часа раньше, передает УНН со ссылкой на сообщение НБУ.

"Национальный банк пересмотрел методику расчета официального курса гривни к доллару США, осовременил источники данных, используемых для его расчета и приблизил время его обнародования", - рассказали в Нацбанке.

Отныне, официальный курс гривни к доллару США будут считать на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов США на условиях "тод", "том" и "спот", которые в день расчета курса заключались банками на межбанковском валютном рынке Украины с другими банками и с НБУ, а также информация о которых предоставлялась Нацбанку торгово-информационными системами до 15:30 соответствующего рабочего дня.

Новая методика расчета предусматривает двухступенчатую систему отсечения сделок, параметры которых по разным причинам отклоняются от параметров подавляющего большинства сделок соответствующего дня, поскольку они не являются репрезентативными для их учета. Расчет будет осуществляться как средневзвешенное по всем сделкам, которые остались после отсечения.

Официальный курс будет публиковаться на сайте НБУ до 16 часов, то есть на 2 часа раньше, чем сейчас.

Кроме того, новые принципы расчета официального курса гривни к доллару США также предусматривают наличие резервного механизма его расчета. До этого его не было.

Механизм расчета официального курса гривни к другим валютам остался без изменений.

Кроме официального курса гривны к доллару США, НБУ также ежедневно осуществлять расчет справочного курса гривни к доллару США по той же методике, что и официальный курс. Он будет публиковаться на сайте НБУ до 12:30.

Как пояснили в НБУ, новая методика приближена к международным стандартам. Она позволит использовать официальный курс гривны к доллару США не только для бухгалтерского учета, но и как бенчмарк валютного рынка при заключении участниками соглашений, где в качестве базового актива используется иностранная валюта.

Изменения вступают в силу с 1 августа 2018 года.

Напомним, НБУ ввел новшество для стабилизации валютного рынка.

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