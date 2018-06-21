НБУ запровадив нововведення для стабілізації валютного ринку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Національний банк уніфікував значення лімітів відкритої валютної позиції банків, передає УНН з посиланням на НБУ.
“Правління НБУ вирішило врівноважити позиції банків та встановити однакові „дзеркальні“ значення лімітів як для довгої так і для короткої відкритої валютної позиції банку на рівні 5%. Відповідно, ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку збільшується з 3% до 5%, ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку — зменшується з 8% до 5%”, — йдеться у повідомленні.
У Нацбанку нагадали, що навесні цього року розпочали процес коригування значень лімітів відкритої валютної позиції. З 1 травня 2018 року ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку було збільшено з 1% до 3%, ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку — зменшено з 10% до 8%.
За оцінками регулятора, цей крок не лише не мав негативного впливу на стан валютного ринку, а й сприяв його стабілізації.
Після зміни лімітів, на тлі збільшення обсягів операцій на міжбанківському валютному ринку, обсяг продажу валюти банками з позиції зріс з 7,6 млн доларів в середньому за день у квітні до 10 млн доларів у травні.
“Відповідно, банки почали грати більш активну роль у згладжування коливань обмінного курсу гривні за рахунок своєї позиції, і це сприяло зниженню місячної волатильності курсу гривні”, — наголосили у НБУ.
Зазначені зміни набудуть чинності з 1 липня 2018 року.
Нагадаємо, станом на 18 червня долар в обмінниках коштував 26,32 грн/долар, а євро продавали по 30,72 грн/євро.