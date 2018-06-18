За тиждень долар у обмінниках подорожчав, євро - подешевшав
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Станом на 18 червня долар в обмінниках коштує 26,32 грн/долар, що на 12 копійок або на 0,5% більше, ніж тиждень назад. А євро протягом тижня подешевшав на 23 копійки або на 0,7% до 30,72 грн/євро, передає УНН з посиланням на дані сайту Курс Денег.
Згідно з інформацією порталу, сьогодні в обмінниках основні курси валют встановлені на такому рівні:
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- 26,324 гривень за долар;
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- 30,788 гривень за євро;
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- 0,432 гривень за російський рубль;
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- 35,434 гривень за фунт стерлінгів.
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Зазначимо, порівняно із попереднім днем долар подешевшав на 1 копійку, євро — майже на 6 копійок, а ціна фунту стерлінгів зросла на 1 копійку.
Нагадаємо, станом на 11 червня долар в обмінниках коштував 26,20 грн/долар, а євро — 31,02 грн/євро.