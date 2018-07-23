За вихідні євро у обмінниках подорожчав на 14 копійок

Згідно з інформацією порталу, сьогодні в обмінниках основні курси валют встановлені на такому рівні:



26,529 гривень за долар;



31,173 гривень за євро;



0,430 гривень за російський рубль;



35,234 гривень за фунт стерлінгів.



Зазначимо, порівняно із попереднім днем долар подорожчав майже на 2 копійки, євро — на 17 копійок, а ціна фунту стерлінгів зросла на 36 копійок.

Нагадаємо, у п’ятницю, 20 липня долар в обмінниках коштував 26,52 грн/долар, а євро — 31,03 грн/євро.