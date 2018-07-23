За вихідні євро у обмінниках подорожчав на 14 копійок
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Станом на 23 липня долар в обмінниках коштує 26,53 грн/долар, що на 1 копійку або на 0,04% більше, ніж у п'ятницю. А євро за вихідні подорожчав на 14 копійок або на 0,5% до 31,17 грн/євро, передає УНН з посиланням на дані сайту Курс Денег.
Згідно з інформацією порталу, сьогодні в обмінниках основні курси валют встановлені на такому рівні:
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- 26,529 гривень за долар;
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- 31,173 гривень за євро;
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- 0,430 гривень за російський рубль;
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- 35,234 гривень за фунт стерлінгів.
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Зазначимо, порівняно із попереднім днем долар подорожчав майже на 2 копійки, євро — на 17 копійок, а ціна фунту стерлінгів зросла на 36 копійок.
Нагадаємо, у п’ятницю, 20 липня долар в обмінниках коштував 26,52 грн/долар, а євро — 31,03 грн/євро.