За тиждень долар у обмінниках подорожчав майже на 1%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Станом на 20 липня долар в обмінниках коштує 26,52 грн/долар, що на 18 копійок або на 0,7% більше, ніж тиждень назад. А євро протягом тижня подорожчав на 10 копійок або на 0,3% до 31,03 грн/євро, передає УНН з посиланням на дані сайту Курс Денег.
Згідно з інформацією порталу, сьогодні в обмінниках основні курси валют встановлені на такому рівні:
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- 26,516 гривень за долар;
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- 31,026 гривень за євро;
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- 0,429 гривень за російський рубль;
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- 35,021 гривень за фунт стерлінгів.
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Зазначимо, порівняно із попереднім днем долар подешевшав майже на 2 копійки, євро подорожчав майже на 3 копійки, а ціна фунту стерлінгів зменшилась майже на 13 копійок.
Нагадаємо, 13 липня долар в обмінниках коштував 26,34 грн/долар, а євро — 30,93 грн/євро.
Раніше повідомлялось, у результаті перевірок у I півріччі 2018 року НБУ виявив 39 нелегальних пунктів обміну валют у низці областей України.