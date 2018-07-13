З початку тижня євро у обмінниках подешевшав на 17 копійок

Згідно з інформацією порталу, сьогодні в обмінниках основні курси валют встановлені на такому рівні:



26,336 гривень за долар;



30,927 гривень за євро;



0,432 гривень за російський рубль;



35,190 гривень за фунт стерлінгів.



Зазначимо, порівняно із попереднім днем долар подорожчав на 4 копійки, євро подешевшав на 9 копійок, а ціна фунту стерлінгів зменшилась майже на 14 копійок.

Нагадаємо, 9 липня долар можна було купити за 26,38 грн/долар, а євро — за 31,10 грн/євро.