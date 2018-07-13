З початку тижня євро у обмінниках подешевшав на 17 копійок
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Станом на 13 липня долар в обмінниках коштує 26,34 грн/долар, що на 4 копійки або на 0,2% менше, ніж у понеділок. А євро протягом робочого тижня подешевшав на 17 копійок або на 0,5% до 30,93 грн/євро, передає УНН з посиланням на дані сайту Курс Денег.
Згідно з інформацією порталу, сьогодні в обмінниках основні курси валют встановлені на такому рівні:
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- 26,336 гривень за долар;
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- 30,927 гривень за євро;
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- 0,432 гривень за російський рубль;
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- 35,190 гривень за фунт стерлінгів.
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Зазначимо, порівняно із попереднім днем долар подорожчав на 4 копійки, євро подешевшав на 9 копійок, а ціна фунту стерлінгів зменшилась майже на 14 копійок.
Нагадаємо, 9 липня долар можна було купити за 26,38 грн/долар, а євро — за 31,10 грн/євро.