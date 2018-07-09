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25 березня, 17:08 • 54349 перегляди

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25 березня, 15:22 • 111040 перегляди

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25 березня, 15:09 • 103358 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

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За тиждень євро у обмінниках подорожчав майже на 1%

За тиждень євро у обмінниках подорожчав майже на 1%

Київ • УНН

 • 8285 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Станом на 9 липня долар в обмінниках коштує 26,38 грн/долар, що на 5 копійок або на 0,2% більше, ніж тиждень назад. А євро протягом тижня подорожчав на 21 копійку або на 0,7% до 31,10 грн/євро, передає УНН з посиланням на дані сайту Курс Денег.

Згідно з інформацією порталу, сьогодні в обмінниках основні курси валют встановлені на такому рівні:

  • 26,384 гривень за долар;
  • 31,104 гривень за євро;
  • 0,429 гривень за російський рубль;
  • 35,460 гривень за фунт стерлінгів.

Зазначимо, порівняно із попереднім днем долар подешевшав на 4 копійки, євро подорожчав на 11 копійок, а ціна фунту стерлінгів зросла на 19 копійок.

Нагадаємо, 2 липня долар в обмінниках коштував 26,33 грн/долар, а євро - 30,89 грн/євро.

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