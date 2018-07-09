За тиждень євро у обмінниках подорожчав майже на 1%

КИЇВ. 9 липня. УНН. Станом на 9 липня долар в обмінниках коштує 26,38 грн/долар, що на 5 копійок або на 0,2% більше, ніж тиждень назад. А євро протягом тижня подорожчав на 21 копійку або на 0,7% до 31,10 грн/євро, передає УНН з посиланням на дані сайту Курс Денег.