Долар та євро у обмінниках додали у ціні

Згідно з інформацією порталу, сьогодні в обмінниках основні курси валют встановлені на такому рівні:



26,329 гривень за долар;



30,888 гривень за євро;



0,430 гривень за російський рубль;



35,347 гривень за фунт стерлінгів.



Зазначимо, порівняно із попереднім днем долар подорожчав майже на 5 копійок, євро — майже на 2 копійки, а ціна фунту стерлінгів зменшилась майже на 14 копійок.

Нагадаємо, 25 червня долар в обмінниках коштував 26,27 грн/долар, а євро — 30,78 грн/євро.