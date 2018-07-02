Долар та євро у обмінниках додали у ціні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Станом на 2 липня долар в обмінниках коштує 26,33 грн/долар, що на 6 копійок або на 0,2% більше, ніж тиждень назад. А євро протягом тижня подорожчав на 11 копійок або на 0,3% до 30,89 грн/євро, передає УНН з посиланням на дані сайту Курс Денег.
Згідно з інформацією порталу, сьогодні в обмінниках основні курси валют встановлені на такому рівні:
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- 26,329 гривень за долар;
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- 30,888 гривень за євро;
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- 0,430 гривень за російський рубль;
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- 35,347 гривень за фунт стерлінгів.
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Зазначимо, порівняно із попереднім днем долар подорожчав майже на 5 копійок, євро — майже на 2 копійки, а ціна фунту стерлінгів зменшилась майже на 14 копійок.
Нагадаємо, 25 червня долар в обмінниках коштував 26,27 грн/долар, а євро — 30,78 грн/євро.