За тиждень євро у обмінниках подорожчав
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Станом на 25 червня долар в обмінниках коштує 26,27 грн/долар, що на 5 копійок або на 0,2% менше, ніж тиждень назад. А євро протягом тижня подорожчав на 6 копійок або на 0,2% до 30,78 грн/євро, передає УНН з посиланням на дані сайту Курс Денег.
Згідно з інформацією порталу, сьогодні в обмінниках основні курси валют встановлені на такому рівні:
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- 26,269 гривень за долар;
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- 30,775 гривень за євро;
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- 0,430 гривень за російський рубль;
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- 35,396 гривень за фунт стерлінгів.
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Зазначимо, порівняно із попереднім днем долар подешевшав на 6 копійок, євро — майже на 6 копійок, а ціна фунту стерлінгів зросла на 5 копійок.
Нагадаємо, 18 червня долар в обмінниках коштував 26,32 грн/долар, а євро — 30,72 грн/євро.
Раніше повідомлялось, Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про валюту.