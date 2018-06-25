За тиждень євро у обмінниках подорожчав

Згідно з інформацією порталу, сьогодні в обмінниках основні курси валют встановлені на такому рівні:



26,269 гривень за долар;



30,775 гривень за євро;



0,430 гривень за російський рубль;



35,396 гривень за фунт стерлінгів.



Зазначимо, порівняно із попереднім днем долар подешевшав на 6 копійок, євро — майже на 6 копійок, а ціна фунту стерлінгів зросла на 5 копійок.

Нагадаємо, 18 червня долар в обмінниках коштував 26,32 грн/долар, а євро — 30,72 грн/євро.

Раніше повідомлялось, Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про валюту.