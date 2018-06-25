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За тиждень євро у обмінниках подорожчав

За тиждень євро у обмінниках подорожчав

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Станом на 25 червня долар в обмінниках коштує 26,27 грн/долар, що на 5 копійок або на 0,2% менше, ніж тиждень назад. А євро протягом тижня подорожчав на 6 копійок або на 0,2% до 30,78 грн/євро, передає УНН з посиланням на дані сайту Курс Денег.

Згідно з інформацією порталу, сьогодні в обмінниках основні курси валют встановлені на такому рівні:

  • 26,269 гривень за долар;
  • 30,775 гривень за євро;
  • 0,430 гривень за російський рубль;
  • 35,396 гривень за фунт стерлінгів.

Зазначимо, порівняно із попереднім днем долар подешевшав на 6 копійок, євро — майже на 6 копійок, а ціна фунту стерлінгів зросла на 5 копійок.

Нагадаємо, 18 червня долар в обмінниках коштував 26,32 грн/долар, а євро — 30,72 грн/євро.

Раніше повідомлялось, Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про валюту.

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