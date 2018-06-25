За неделю евро в обменниках подорожал
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. По состоянию на 25 июня доллар в обменниках стоит 26,27 грн/доллар, что на 5 копеек или на 0,2% меньше, чем неделю назад. А евро в течение недели подорожал на 6 копеек или на 0,2% до 30,78 грн/евро, передает УНН со ссылкой на данные сайта Курс Денег.
Согласно информации портала, сегодня в обменниках основные курсы валют установлены на таком уровне:
-
- 26,269 гривен за доллар;
-
- 30,775 гривен за евро;
-
- 0,430 гривен за рубль;
-
- 35,396 гривен за фунт стерлингов.
-
Отметим, по сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на 6 копеек, евро — почти на 6 копеек, а цена фунта стерлингов выросла на 5 копеек.
Напомним, 18 июня доллар в обменниках стоил 26,32 грн/доллар, а евро — 30,72 грн/евро.
Ранее сообщалось, Верховная Рада приняла президентский законопроект о валюте.