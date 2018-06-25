За неделю евро в обменниках подорожал

Согласно информации портала, сегодня в обменниках основные курсы валют установлены на таком уровне:



26,269 гривен за доллар;



30,775 гривен за евро;



0,430 гривен за рубль;



35,396 гривен за фунт стерлингов.



Отметим, по сравнению с предыдущим днем ​​доллар подешевел на 6 копеек, евро — почти на 6 копеек, а цена фунта стерлингов выросла на 5 копеек.

Напомним, 18 июня доллар в обменниках стоил 26,32 грн/доллар, а евро — 30,72 грн/евро.

Ранее сообщалось, Верховная Рада приняла президентский законопроект о валюте.