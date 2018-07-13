С начала недели евро в обменниках подешевел на 17 копеек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. По состоянию на 13 июля доллар в обменниках стоит 26,34 грн/доллар, что на 4 копейки или на 0,2% меньше, чем в понедельник. А евро в течение рабочей недели подешевел на 17 копеек или на 0,5% до 30,93 грн/евро, передает УНН со ссылкой на данные сайта Курс Денег.
Согласно информации портала, сегодня в обменниках основные курсы валют установлены на таком уровне:
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- 26,336 гривен за доллар;
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- 30,927 гривен за евро;
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- 0,432 гривен за рубль;
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- 35,190 гривен за фунт стерлингов.
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Отметим, по сравнению с предыдущим днем доллар подорожал на 4 копейки, евро подешевел на 9 копеек, а цена фунта стерлингов уменьшилась почти на 14 копеек.
Напомним, 9 июля доллар можно было купить за 26,38 грн/доллар, а евро — по 31,10 грн/евро.