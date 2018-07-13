С начала недели евро в обменниках подешевел на 17 копеек

Согласно информации портала, сегодня в обменниках основные курсы валют установлены на таком уровне:



26,336 гривен за доллар;



30,927 гривен за евро;



0,432 гривен за рубль;



35,190 гривен за фунт стерлингов.



Отметим, по сравнению с предыдущим днем ​​доллар подорожал на 4 копейки, евро подешевел на 9 копеек, а цена фунта стерлингов уменьшилась почти на 14 копеек.

Напомним, 9 июля доллар можно было купить за 26,38 грн/доллар, а евро — по 31,10 грн/евро.