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Нацбанк виявив 39 нелегальних обмінників

Нацбанк виявив 39 нелегальних обмінників

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. У результаті перевірок у I півріччі 2018 року НБУ виявив 39 нелегальних пунктів обміну валют у низці областей України, передає УНН з посиланням на повідомлення НБУ.

“Національний банк у I півріччі 2018 року провів 506 перевірок пунктів з обміну валюти. Перевірки проводились у Києві, а також у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях. В результаті виявлено 39 нелегальних пунктів обміну валют”, — йдеться у повідомленні.

Нелегальні обмінники працювали у таких областях: Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Рівненській, Харківській, Черкаській областях та у Києві.

Інформацію про такі обмінники НБУ передав правоохоронцям.

Як додали в НБУ, основні недоліки, які були виявлені у ході перевірок, це — ненадання матеріалів на письмовий запит уповноваженого працівника регулятора, здійснення обміну валют без документального оформлення, невідповідність залишків готівкових коштів у касі бухгалтерським документам.

“За результатами виявлених недоліків надіслано листи на адресу керівників відповідних обмінних пунктів з вимогами надати пояснення та усунути виявлені недоліки”, — додали в Нацбанку.

Нагадаємо, ПриватБанк попередив клієнтів про нову схему шахрайства з використанням підробленого сайту “Приват24”.

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