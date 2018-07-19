Нацбанк виявив 39 нелегальних обмінників
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. У результаті перевірок у I півріччі 2018 року НБУ виявив 39 нелегальних пунктів обміну валют у низці областей України, передає УНН з посиланням на повідомлення НБУ.
“Національний банк у I півріччі 2018 року провів 506 перевірок пунктів з обміну валюти. Перевірки проводились у Києві, а також у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях. В результаті виявлено 39 нелегальних пунктів обміну валют”, — йдеться у повідомленні.
Нелегальні обмінники працювали у таких областях: Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Рівненській, Харківській, Черкаській областях та у Києві.
Інформацію про такі обмінники НБУ передав правоохоронцям.
Як додали в НБУ, основні недоліки, які були виявлені у ході перевірок, це — ненадання матеріалів на письмовий запит уповноваженого працівника регулятора, здійснення обміну валют без документального оформлення, невідповідність залишків готівкових коштів у касі бухгалтерським документам.
“За результатами виявлених недоліків надіслано листи на адресу керівників відповідних обмінних пунктів з вимогами надати пояснення та усунути виявлені недоліки”, — додали в Нацбанку.
Нагадаємо, ПриватБанк попередив клієнтів про нову схему шахрайства з використанням підробленого сайту “Приват24”.