Шахраї придумали нову схему з "Приват24"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. ПриватБанк попередив клієнтів про нову схему шахрайства з використанням підробленого сайту "Приват24". Про це УНН повідомили у прес-службі банку.
"Фахівці кібербезпеки ПриватБанку повідомили про появу в Україні нової шахрайської схеми з використанням підроблених листів про "випадковий" переказ грошей і підроблених сайтів, які зовні нагадують веб-сайт "Приват24", - повідомили у банку.
За даними фахівців банку, вже зафіксовані випадки, коли клієнтам через різноманітні канали комунікацій (месенджери, електронну пошту) приходить повідомлення про поповнення карти невідомою особою на кілька тисяч гривень. Далі шахраї пропонують перейти по посиланню на фальшиву квитанцію з фішинговим сайтом "Приват24".
У банку застерегли від відкриття таких повідомлень від шахраїв. "Також ні в якому разі не можна вводити свої логін і пароль на підроблених банківських сайтах", - додали у банку.
Нагадаємо, у червні шахраї розсилали клієнтам ПриватБанку повідомлення про блокування карток.