Мошенники придумали новую схему с "Приват24"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. ПриватБанк предупредил клиентов о новой схеме мошенничества с использованием поддельного сайта "Приват24". Об этом УНН сообщили в пресс-службе банка.
"Специалисты кибербезопасности ПриватБанка сообщили о появлении в Украине новой мошеннической схемы с использованием поддельных писем о "случайном" переводе денег и поддельных сайтов, которые внешне напоминают сайт "Приват24", - сообщили в банке.
По данным специалистов банка, уже зафиксированы случаи, когда клиентам через различные каналы коммуникаций (мессенджеры, электронную почту) приходит сообщение о пополнении карты неизвестным лицом на несколько тысяч гривен. Далее мошенники предлагают перейти по ссылке на фальшивую квитанцию с фишинговым сайтом "Приват24".
В банке предостерегли от открытия таких сообщений от мошенников. "Также ни в коем случае нельзя вводить свои логин и пароль на поддельных банковских сайтах", - добавили в банке.
Напомним, в июне мошенники рассылали клиентам ПриватБанка сообщения о блокировке карт.