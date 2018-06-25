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Шахраї розсилають клієнтам ПриватБанку повідомлення про блокування карток

Шахраї розсилають клієнтам ПриватБанку повідомлення про блокування карток

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. У ПриватБанку попередили клієнтів про те, що останніми днями активізувалися шахраї, які розсилають SMS з повідомленнями про блокування карток. У банку наголосили, що не розсилають повідомлення клієнтам зі звичайних мобільних номерів, більше того, не розсилають повідомлення про блокування карток. Про це повідомили у прес-службі банку, передає УНН.

“ПриватБанк не надсилає своїм клієнтам сервісних або інших повідомлень зі звичайних мобільних номерів. Також ПриватБанк не розсилає клієнтам повідомлень про блокування карток”, — зауважили в банку.

Всі комунікації банку з клієнтами, у тому числі через SMS, банк веде виключно зі спеціального номера клієнтської підтримки 3700.

Зокрема зазначається, що служба безпеки банку за останні дні зафіксувала випадки шахрайських розсилань абонентам одного з українських операторів SMS з приватних мобільних номерів про нібито блокування карток клієнтів. У тексті таких повідомлень шахраї пропонували зв’язатися з ними за вказаними номерами, щоб отримати персональні дані клієнтів.

У зв’язку з цим банк разом із операторами зв’язку оперативно заблокували номери шахраїв і передали інформацію до кіберполіції. За попередніми даними, шахраї базувалися у Запоріжжі.

Нагадаємо, кіберзлочинці в Україні створювали фейкові веб-обмінники криптовалют.

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