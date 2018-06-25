Мошенники рассылают клиентам ПриватБанка сообщения о блокировке карт

"ПриватБанк не отправляет своим клиентам сервисных или других сообщений с обычных мобильных номеров. Также ПриватБанк не рассылает клиентам сообщений о блокировании карт", - отметили в банке.

Все коммуникации банка с клиентами, в том числе через SMS, банк ведет исключительно со специального номера клиентской поддержки 3700.

В частности отмечается, что служба безопасности банка за последние дни зафиксировала случаи мошеннических рассылок абонентам одного из украинских операторов SMS с частных мобильных номеров о якобы блокировке карточек клиентов. В тексте таких сообщений мошенники предлагали связаться с ними по указанным номерам, чтобы получить персональные данные клиентов.

В связи с этим банк вместе с операторами связи оперативно заблокировали номера мошенников и передали информацию в киберполиции. По предварительным данным, мошенники базировались в Запорожье.

Напомним, киберпреступники в Украине создавали фейковые веб-обменники криптовалюты.