Кіберзлочинці в Україні створювали фейкові веб-обмінники криптовалют
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Кіберполіція викрила онлайн-шахраїв, які створювали фейкові веб-обмінники крниптовалют. Злочинна група ошукувала громадян, які бажали провести операції з криптовалютою. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу кіберполіції України.
"Злочинна група складалася з чотирьох осіб. Зловмисники, володіючи спеціальними знаннями та навичками у сфері програмування, створили власну CMS-систему керування контентом сайтів-обмінників. Створені веб-ресурси імітували легальну діяльність веб-обмінників з різнонаправленої конвертації криптовалют та отримували фіктивні позитивні рейтингові відгуки", - йдеться у повідомленні.
Так, потерпілі переводили гроші на електронні гаманці, зареєстровані на підроблені документи іноземних громадян. Після зарахування коштів зловмисники припиняли роботу веб-обмінника, натомість відкривали новий шахрайський веб-ресурс.
Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК України. Злочинцями виявилися жителі міста Дніпра від 20 до 26 років. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, банківські картки та мобільні телефони, які використовували шахраї.
Нагадаємо, 8 червня у Донецькій області викрили кіберзлочинця, який діяв з осені 2017 року.