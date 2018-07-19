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Нацбанк обнаружил 39 нелегальных обменников

Нацбанк обнаружил 39 нелегальных обменников

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. В результате проверок в I полугодии 2018 года НБУ обнаружил 39 нелегальных пунктов обмена валют в ряде областей Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение НБУ.

“Национальный банк в I полугодии 2018 года провел 506 проверок пунктов по обмену валюты. Проверки проводились в Киеве, а также в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях. В результате выявлено 39 нелегальных пунктов обмена валют”, — говорится в сообщении.

Нелегальные обменники работали в следующих областях: Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Ровенской, Харьковской, Черкасской областях и в Киеве.

Информацию о таких обменники НБУ передал правоохранителям.

Как добавили в НБУ, основные недостатки, которые были выявлены в ходе проверок, это — непредоставление материалов на письменный запрос уполномоченного работника регулятора, осуществление обмена валют без документального оформления, несоответствие остатков наличных средств в кассе бухгалтерским документам.

“По результатам выявленных недостатков направлены письма в адрес руководителей соответствующих обменных пунктов с требованиями предоставить объяснения и устранить недостатки”, — добавили в Нацбанке.

Напомним, ПриватБанк предупредил клиентов о новой схеме мошенничества с использованием поддельного сайта “Приват24”.

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