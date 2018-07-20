За неделю доллар в обменниках подорожал почти на 1%

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 39137 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102289 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124310 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131845 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169057 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153326 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141069 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130458 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181278 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118330 просмотра

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За неделю доллар в обменниках подорожал почти на 1%

За неделю доллар в обменниках подорожал почти на 1%

Киев  •  УНН

 • 10129 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. По состоянию на 20 июля доллар в обменниках стоит 26,52 грн/доллар, что на 18 копеек или на 0,7% больше, чем неделю назад. А евро в течение недели подорожал на 10 копеек или на 0,3% до 31,03 грн/евро, передает УНН со ссылкой на данные сайта Курс Денег.

Согласно информации портала, сегодня в обменниках основные курсы валют установлены на таком уровне:

  • 26,516 гривен за доллар;
  • 31,026 гривен за евро;
  • 0,429 гривен за рубль;
  • 35,021 гривен за фунт стерлингов.

Отметим, по сравнению с предыдущим днем ​​доллар подешевел почти на 2 копейки, евро подорожал почти на 3 копейки, а цена фунта стерлингов уменьшилась почти на 13 копеек.

Напомним, 13 июля доллар в обменниках стоил 26,34 грн/доллар, а евро - 30,93 грн/евро.

Ранее сообщалось, что в результате проверок в I полугодии 2018 года НБУ обнаружил 39 нелегальных пунктов обмена валют в ряде областей Украины.

Украинские Национальные Новости

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