За неделю доллар в обменниках подорожал почти на 1%

Согласно информации портала, сегодня в обменниках основные курсы валют установлены на таком уровне:



26,516 гривен за доллар;



31,026 гривен за евро;



0,429 гривен за рубль;



35,021 гривен за фунт стерлингов.



Отметим, по сравнению с предыдущим днем ​​доллар подешевел почти на 2 копейки, евро подорожал почти на 3 копейки, а цена фунта стерлингов уменьшилась почти на 13 копеек.

Напомним, 13 июля доллар в обменниках стоил 26,34 грн/доллар, а евро - 30,93 грн/евро.

Ранее сообщалось, что в результате проверок в I полугодии 2018 года НБУ обнаружил 39 нелегальных пунктов обмена валют в ряде областей Украины.