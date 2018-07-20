За неделю доллар в обменниках подорожал почти на 1%
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. По состоянию на 20 июля доллар в обменниках стоит 26,52 грн/доллар, что на 18 копеек или на 0,7% больше, чем неделю назад. А евро в течение недели подорожал на 10 копеек или на 0,3% до 31,03 грн/евро, передает УНН со ссылкой на данные сайта Курс Денег.
Согласно информации портала, сегодня в обменниках основные курсы валют установлены на таком уровне:
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- 26,516 гривен за доллар;
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- 31,026 гривен за евро;
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- 0,429 гривен за рубль;
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- 35,021 гривен за фунт стерлингов.
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Отметим, по сравнению с предыдущим днем доллар подешевел почти на 2 копейки, евро подорожал почти на 3 копейки, а цена фунта стерлингов уменьшилась почти на 13 копеек.
Напомним, 13 июля доллар в обменниках стоил 26,34 грн/доллар, а евро - 30,93 грн/евро.
Ранее сообщалось, что в результате проверок в I полугодии 2018 года НБУ обнаружил 39 нелегальных пунктов обмена валют в ряде областей Украины.