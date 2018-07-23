За выходные евро в обменниках подорожал на 14 копеек

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 39142 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102293 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124313 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131847 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169058 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153327 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141070 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130458 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181279 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118330 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Актуальное
За выходные евро в обменниках подорожал на 14 копеек

За выходные евро в обменниках подорожал на 14 копеек

Киев  •  УНН

 • 11570 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. По состоянию на 23 июля доллар в обменниках стоит 26,53 грн/доллар, что на 1 копейку или на 0,04% больше, чем в пятницу. А евро за выходные подорожал на 14 копеек или на 0,5% до 31,17 грн/евро, передает УНН со ссылкой на данные сайта Курс Денег.

Согласно информации портала, сегодня в обменниках основные курсы валют установлены на таком уровне:

  • 26,529 гривен за доллар;
  • 31,173 гривен за евро;
  • 0,430 гривен за рубль;
  • 35,234 гривен за фунт стерлингов.

Отметим, по сравнению с предыдущим днем ​​доллар подорожал почти на 2 копейки, евро — на 17 копеек, а цена фунта стерлингов выросла на 36 копеек.

Напомним, в пятницу, 20 июля доллар в обменниках стоил 26,52 грн/доллар, а евро — 31,03 грн/евро.

Украинские Национальные Новости

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