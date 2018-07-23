За выходные евро в обменниках подорожал на 14 копеек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. По состоянию на 23 июля доллар в обменниках стоит 26,53 грн/доллар, что на 1 копейку или на 0,04% больше, чем в пятницу. А евро за выходные подорожал на 14 копеек или на 0,5% до 31,17 грн/евро, передает УНН со ссылкой на данные сайта Курс Денег.
Согласно информации портала, сегодня в обменниках основные курсы валют установлены на таком уровне:
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- 26,529 гривен за доллар;
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- 31,173 гривен за евро;
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- 0,430 гривен за рубль;
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- 35,234 гривен за фунт стерлингов.
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Отметим, по сравнению с предыдущим днем доллар подорожал почти на 2 копейки, евро — на 17 копеек, а цена фунта стерлингов выросла на 36 копеек.
Напомним, в пятницу, 20 июля доллар в обменниках стоил 26,52 грн/доллар, а евро — 31,03 грн/евро.