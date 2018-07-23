За выходные евро в обменниках подорожал на 14 копеек

Согласно информации портала, сегодня в обменниках основные курсы валют установлены на таком уровне:



26,529 гривен за доллар;



31,173 гривен за евро;



0,430 гривен за рубль;



35,234 гривен за фунт стерлингов.



Отметим, по сравнению с предыдущим днем ​​доллар подорожал почти на 2 копейки, евро — на 17 копеек, а цена фунта стерлингов выросла на 36 копеек.

Напомним, в пятницу, 20 июля доллар в обменниках стоил 26,52 грн/доллар, а евро — 31,03 грн/евро.