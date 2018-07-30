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Долар та євро у обмінниках за тиждень подорожчали майже на 2%

Київ • УНН

 • 14227 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Станом на 30 липня долар в обмінниках коштує 26,97 грн/долар, що на 44 копійки або на 1,7% більше, ніж минулого понеділка. А євро за тиждень подорожчав на 46 копійок або на 1,5% до 31,63 грн/євро, передає УНН з посиланням на дані сайту Курс Денег.

Згідно з інформацією порталу, сьогодні в обмінниках основні курси валют встановлені на такому рівні:

  • 26,970 гривень за долар;
  • 31,628 гривень за євро;
  • 0,436 гривень за російський рубль;
  • 35,740 гривень за фунт стерлінгів.

Зазначимо, порівняно із попереднім днем долар подорожчав майже на 5 копійок, євро — майже на 9 копійок, а ціна фунту стерлінгів зменшилась на 1 копійку.

Нагадаємо, минулого понеділка, 23 липня, долар в обмінниках коштував 26,53 грн/долар, а євро - 31,17 грн/євро.

Раніше УНН також повідомляв, що з 1 серпня 2018 року Національний банк здійснюватиме розрахунок офіційного курсу гривні  до долара США за новою методикою та оприлюднюватиме його на 2 години раніше.

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