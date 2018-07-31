В I полугодии в Украину поступило 1,2 млрд долларов иностранных инвестиций
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. За январь-июнь 2018 года чистые поступления прямых иностранных инвестиций достигли 1,2 млрд долларов, передает УНН со ссылкой на сообщение НБУ.
“Чистый приток капитала по финансовому счету в июне составил 148 млн долларов США (в июне прошлого года — 282 млн долларов), и был обеспечен чистым притоком прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Объем их поступлений в июне увеличился до 462 млн долларов, из которых 67% составляли операции по переоформлению долга банковского сектора в уставный капитал. За январь-июнь 2018 чистые поступления ПИИ составили 1,2 млрд долларов”, — сообщили в НБУ.
Также сообщается, что сокращение объема наличной валюты вне банков в июне составило 61 млн долларов.
Чистые внешние обязательства государственного сектора незначительно сократились (на 12 млн долларов) в основном вследствие погашения гривневых ОВГЗ в собственности нерезидентов.
Всего, за январь-июнь 2018 года чистый приток средств по финансовому счету составил 922 млн долларов.
Напомним, как пояснил экономист, девальвация гривны, которая состоялась на прошлой неделе, объясняется выплатой нерезидентам по ОВГЗ, выплатами по возмещению экспортного НДС, а также спекуляциями на рынке.