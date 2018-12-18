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В НБУ объяснили, почему экономическое развитие забуксовало

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Увеличение процентов по кредитам, рост операционных расходов и сокращение инвестиций негативно сказываются на экономическом развитии в Украине. Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности, обнародованном на сайте Национального банка Украины, передает УНН.

В НБУ объяснили, почему экономическое развитие забуксовало

“Высокая учетная ставка (по состоянию на 13 декабря — 18%) делает новые кредиты дороже. В общем коэффициент покрытия процентных расходов операционной прибылью достаточно высокий для реального сектора и за 6 месяцев составил 4,7. Предприятия большинства отраслей имеют достаточный запас операционной прибыли, чтобы не иметь проблем с растущими финансовыми затратами. Но есть и исключения: пищевая промышленность, строительство и отдельные предприятия металлургии”, - говорится в отчете.

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Кроме того, главным риском для прибыльности банковского сектора на сегодня является крайне низкая операционная эффективность отдельных государственных банков.

Рост зарплат и процентных выплат — наибольшие риски для доходности реального сектора. Второй год подряд темпы роста доходов предприятий значительно ниже, чем увеличение расходов на оплату труда. Причины — повышение МЗП и высокая трудовая миграция. Конкурируя за работников, предприятия были вынуждены значительно поднимать зарплаты.

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Больше всего расходы на персонал выросли в транспортной отрасли, легкой промышленности, машиностроении, несколько меньше — в сельском хозяйстве и производстве строительных материалов. В 2019 году НБУ ожидает снижения интенсивности трудовой миграции, что замедлит рост зарплат.

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Как сообщал УНН, кредиты от МВФ не способны остановить деиндустриализацию, которая продолжается на протяжении последних двух десятилетий. Экономика Украины нуждается в структурном переустройстве.

Отметим, что с 2008 года мировой банковский сектор, занимающийся кредитованием индустриального комплекса, пережил ряд кризисов. Так, глобальный финансовый кризис начался с банкротства Lehman Brothers 15 сентября 2008 года.

С тех пор кризисные явления в международной экономике начали проявляться в сырьевой рецессии, снижении спроса и сокращении производства. На уровне стран G20 тем временем ищут выход в пересмотре международного монетарного и финансового устройства.

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