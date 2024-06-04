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У НАТО обмірковують відповідні кроки на спроби диверсій з боку рф

Київ • УНН

 • 21333 перегляди

НАТО розглядає трьохетапний процес вжиття заходів у відповідь на спроби російських диверсій. На Заході готують публічне викриття атак, посилення захисту інфраструктури та обмеження доступу російських дипломатів.

У зв'язку зі зростанням російської компанії загроз Заходу, включаючи спроби диверсій в Європі, в країнах НАТО готують трьохетапний процес реагування на ймовірні інциденти. Про це пише Financial Times і передає УНН.

Деталі

Захід серйозно розглядає широкий спектр російських загроз, який включає як поширення дезінформації, так і диверсії в країнах Європи. У зв'язку з цим влада західних країн готується реагувати на непряму агресію, використовуючи три типи відповідних кроків.

1) У НАТО готові визнати і викривати публічно гібридні атаки рф. На початку травня Радою НАТО заявлено попередження про російську гібридну кампанію.

2) В Європі готуються посилювати захист критичної інфраструктури, в тому числі однією з найбільш важливих складових цього завдання є захист інформаційні системи від кібератак; також посилюється інформування населення про ризик дезінформаційних кампаній.

3) Відповідні дії по відношенню до росії. У цьому сенсі показовим є приклад Чехії, - рішення про обмеження пересувань російських дипломатів. Разом з тим, чеські спецслужби стежити за підозрілими дипломатами за межами своєї території не можуть, зазначає FT.

Крім того, в країнах НАТО розглядають інформаційну роботу, головною метою якої є продемонструвати громадянам всередині Росії ступінь витрат, що проявляються через війну в Україні.

Якщо ви середньостатистичний росіянин, не повинно пройти і дня, щоб вам не нагадали про величезну кількість втрат, які зазнали російські війська

- припустив Еліот Коен, колишній радник Держдепартаменту США, який нині працює в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Росія все більше впевнена, що поглиблення економічних і дипломатичних зв'язків з Китаєм і глобальним Півднем позволить їй кинути виклик міжнародній фінансовій системі, де домінують Сполучені Штати, і підірвати Захід. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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