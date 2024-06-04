В НАТО обдумывают ответные шаги на попытки диверсий со стороны рф

В связи с ростом российской компании угроз Западу, включая попытки диверсий в Европе, в странах НАТО готовят трехэтапный процесс реагирования на вероятные инциденты. Об этом пишет Financial Times и передает УНН.

Детали

Запад серьезно рассматривает широкий спектр российских угроз, который включает как распространение дезинформации, так и диверсии в странах Европы. В связи с этим власти западных стран готовятся реагировать на непрямую агрессию, используя три типа ответных шагов.

1) В НАТО готовы признать и разоблачать публично гибридные атаки рф. В начале мая советом НАТО заявлено предупреждение о российской гибридной кампании.

2) В Европе готовятся усиливать защиту критической инфраструктуры, в том числе одной из наиболее важных составляющих этой задачи является защита информационные системы от кибератак; также усиливается информирование населения о риске дезинформационных кампаний.

3) Ответные действия против россии. В этом смысле показателен пример Чехии, - решения об ограничении передвижений российских дипломатов. Вместе с тем, чешские спецслужбы следить за подозрительными дипломатами за пределами своей территории не могут, отмечает FT.

Кроме того, в странах НАТО рассматривают информационную работу, главной целью которой является продемонстрировать гражданам внутри России степень издержек, проявляющихся из-за войны в Украине.

"Если вы среднестатистический россиянин, не должно пройти и дня, чтобы вам не напомнили об огромном количестве потерь, которые понесли российские войска", — предположил Элиот Коэн, бывший советник Госдепартамента США, ныне работающий в Центре стратегических и международных исследований.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что россия все больше уверена, что углубление экономических и дипломатических связей с Китаем и Глобальным Югом позволит ей бросить вызов международной финансовой системе, где доминируют Соединенные Штаты, и подорвать Запад.