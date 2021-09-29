У НАНУ прогнозують зростання захворюваності на COVID-19 в Україні на початку жовтня

Цитата

“Середня кількість нових виявлень в Україні збільшилася до 6593 осіб на день (за два тижні збільшення в 2.2 раза), середня кількість летальних випадків дорівнює 115 смертей на день у середньому за останній тиждень (за два тижні збільшення в два рази). Згідно з прогнозними обчисленнями (в яких закладено поточну тенденцію до збільшення кількості нових виявлень), середня кількість нових випадків дорівнюватиме 8100 (SEIR_U), 8326 (Prophet) протягом тижня 29 вересня — 5 жовтня 2021 року та 11599 (SEIR_U), 10002 (Prophet) — протягом тижня 6–12 жовтня 2021 року”, — йдеться у прогнозі.

Деталі

Повідомляється, що кількість нових хворих, нових госпіталізацій та летальних випадків вдвічі перевищує торішні рівні в аналогічні дати. Кількість зайнятих лікарняних ліжок із підведеним киснем удвічі вища, ніж у ті самі дати рік тому.

“Спостережувана летальність близька до 3%. Високою лишається кількість госпіталізованих дітей та осіб від 18 до 34 років”, — зазначається у прогнозі.

Зауважується, що найзагрозливішою є ситуація у Чернівецькій області, де кількість зайнятих ліжок зрівнялася з рівнем минулого піку. Суттєво ускладнилася ситуація у багатьох регіонах Півдня та Сходу країни, особливо у Харківській і Луганській областях.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,411 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 28 вересня, — понад 9,6 тисячі, антирекорд цієї осені. Госпіталізовано за добу при цьому близько 2,8 тисячі осіб, більше ніж подвоєння показника проти попереднього дня.

Нагадаємо, дві області України через перевищений рівень госпіталізацій із COVID-19 та завантаженості ліжок із киснем відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки.