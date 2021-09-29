Дві області України відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ

Деталі

За даними МОЗ, станом на 29 вересня "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки через перевищений рівень динаміки госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону "зеленої" зони — не більше ніж 50% хворих) відповідає:



Донецька область — 66,3%



У Донецькій області перевищення реєструють три дні поспіль.

Через високий рівень завантаженості ліжок із киснем "помаранчевій" зоні також відповідає:



Чернівецька область — 65,9%



Учора "помаранчевими" були чотири області: Донецька, Тернопільська, Черкаська та Чернівецька.

Додамо

Протягом 28 вересня в Україні зареєстрували 9 666 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 2 855, летальних випадків — 217.

Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 132 246 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 75 188 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 57 058 людини. Загалом від початку кампанії зроблено 12,5 млн щеплень.