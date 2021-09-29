Дві області України відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Дві області України через перевищений рівень госпіталізацій із COVID-19 та завантаженості ліжок із киснем відповідають "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.
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За даними МОЗ, станом на 29 вересня "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки через перевищений рівень динаміки госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону "зеленої" зони — не більше ніж 50% хворих) відповідає:
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- Донецька область — 66,3%
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У Донецькій області перевищення реєструють три дні поспіль.
Через високий рівень завантаженості ліжок із киснем "помаранчевій" зоні також відповідає:
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- Чернівецька область — 65,9%
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Учора "помаранчевими" були чотири області: Донецька, Тернопільська, Черкаська та Чернівецька.
Додамо
Протягом 28 вересня в Україні зареєстрували 9 666 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 2 855, летальних випадків — 217.
Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 132 246 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 75 188 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 57 058 людини. Загалом від початку кампанії зроблено 12,5 млн щеплень.