Две области Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Две области Украины из-за превышения уровня госпитализаций с COVID-19 и загруженности коек с кислородом соответствуют "оранжевой" зоне эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
По данным Минздрава, по состоянию на 29 сентября "оранжевой" зоне эпидемической опасности из-за превышения уровня динамики госпитализаций с коронавирусом (норма для региона "зеленой" зоны — не более 50% больных) соответствует:
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- Донецкая область — 66,3%
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В Донецкой области превышение регистрируют три дня подряд.
Из-за высокого уровня загруженности коек с кислородом "оранжевой" зоне также соответствует:
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- Черновицкая область — 65,9%
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Вчера "оранжевыми" были четыре области: Донецкая, Тернопольская, Черкасская и Черновицкая.
Добавим
В течение 28 сентября в Украине зарегистрировали 9 666 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницы были госпитализированы 2855, летальных случаев — 217.
За прошедшие сутки в Украине от коронавируса было привито 132 246 человек. Из них первой дозой вакцинировано — 75 188 человек, завершили вакцинацию (ввели две дозы) — 57 058 человек. Всего с начала кампании сделано 12,5 млн прививок.