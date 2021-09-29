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В Україні вже 2,411 млн випадків COVID-19, за добу осінній антирекорд - 9 666

Київ • УНН

 • 21871 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,411 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 28 вересня, - понад 9,6 тисячі, антирекорд цієї осені. Госпіталізовано за добу при цьому близько 2,8 тисячі осіб, більше ніж подвоєння показника проти попереднього дня. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

"За добу 28 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 9 666 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили у МОЗ. 

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 855 осіб;
  • летальних випадків – 217;
  • одужало – 3 281 особа.
  • протестовано: методом ПЛР – 42 132 особи, методом ІФА – 10 973 особи, експрес-тестами – 39 724 особи.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 411 622 особи;
  • одужало – 2 251 352 особи;
  • летальних випадків – 56 080;
  • проведено ПЛР-тестувань – 12 783 263.

Деталі

Із захворілих за минулу добу: дітей – 953, медпрацівників – 204.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (976), Дніпропетровській (787), Донецькій (699), Одеській (662) та Запорізькій (592) областях.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 19-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження "жовтої" та "червоної" зон. Сертифікати є двох видів - "жовті" та "зелені".

20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у "жовту" зону карантину з 23 вересня.

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