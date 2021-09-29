В Украине уже 2,411 млн случаев COVID-19, за сутки осенний антирекорд - 9 666

КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,411 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 28 сентября, - более 9,6 тысячи, антирекорд этой осени. Госпитализировано за сутки при этом около 2,8 тысячи человек, более чем удвоение показателя по сравнению с предыдущим днем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.