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В Украине уже 2,411 млн случаев COVID-19, за сутки осенний антирекорд - 9 666

В Украине уже 2,411 млн случаев COVID-19, за сутки осенний антирекорд - 9 666

Киев  •  УНН

 • 21856 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,411 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 28 сентября, - более 9,6 тысячи, антирекорд этой осени. Госпитализировано за сутки при этом около 2,8 тысячи человек, более чем удвоение показателя по сравнению с предыдущим днем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"За сутки 28 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 9666 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 2855 человек;
  • летальных случаев - 217;
  • выздоровели - 3281 человек.
  • протестировано: методом ПЦР - 42 132 человека, методом ИФА - 10 973 лица, экспресс-тестами - 39 724 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 41 1622 лица;
  • выздоровели - 2 251 352 лица;
  • летальных исходов - 56 080;
  • проведено ПЦР-тестов - 12 783 263.

Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 953, медработников - 204.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (976), Днепропетровской (787), Донецкой (699), Одесской (662) и Запорожской (592) областях.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 19-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения "желтой" и "красной" зон. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября.

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