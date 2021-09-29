Щеплених хоча б однією дозою вакцини від COVID-19 в Україні майже 7 мільйонів

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"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 926 719 людей, з них отримали одну дозу – 6 926 717 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 565 270 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 491 987 щеплень", - повідомили у МОЗ.

Деталі

132 246 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 28 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 75 188 людей, повністю імунізовані - 57 058 людей.

Протягом доби працювали: 933 мобільні бригади, 3 219 пунктів щеплення; 370 центрів вакцинації.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.