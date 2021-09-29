Привитых хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 в Украине почти 7 миллионов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 5,5 миллиона человек. При этом в целом сделали уже почти 12,5 млн прививок, за последние сутки из которых - 132 тысячи, большинство из них - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
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"С начала прививочной кампании привито 6 926 719 человек, из них получили одну дозу - 6 926 717 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 565 270 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 491 987 прививок", - сообщили в Минздраве.
Детали
132 246 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 28 сентября 2021 года. Одну дозу получили 75 188 человек, полностью иммунизированы - 57 058 человек.
В течение суток работали: 933 мобильные бригады, 3219 пунктов прививки; 370 центров вакцинации.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.