Чотири області України відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ

Деталі

За даними МОЗ, станом на 28 вересня у трьох регіонах перевищено рівень динаміки госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону "зеленої" зони — не більше ніж 50% хворих), тож, вони відповідають "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки:



Донецька область — 68,1%;



Тернопільська область — 50,3%;



Черкаська область — 73,8%.



І в одному регіоні у лікарнях фіксують високий рівень завантаженості ліжок із киснем, тому він також відповідає "помаранчевій" зоні:



Чернівецька область — 67,1%.



У Донецькій, Тернопільській, Черкаській областях перевищення реєструють три дні поспіль.

Додамо

Протягом 27 вересня в Україні зареєстрували 6 552 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 1 288, летальних випадків — 143.

Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 119 378 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 70 004 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 49 374 людини. Загалом від початку кампанії зроблено 12,3 млн щеплень.