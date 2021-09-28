Чотири області України відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Чотири області України через перевищений рівень госпіталізацій із COVID-19 та завантаженості ліжок
із киснем відповідають "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.
Деталі
За даними МОЗ, станом на 28 вересня у трьох регіонах перевищено рівень динаміки госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону "зеленої" зони — не більше ніж 50% хворих), тож, вони відповідають "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки:
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- Донецька область — 68,1%;
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- Тернопільська область — 50,3%;
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- Черкаська область — 73,8%.
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І в одному регіоні у лікарнях фіксують високий рівень завантаженості ліжок із киснем, тому він також відповідає "помаранчевій" зоні:
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- Чернівецька область — 67,1%.
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У Донецькій, Тернопільській, Черкаській областях перевищення реєструють три дні поспіль.
Додамо
Протягом 27 вересня в Україні зареєстрували 6 552 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 1 288, летальних випадків — 143.
Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 119 378 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 70 004 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 49 374 людини. Загалом від початку кампанії зроблено 12,3 млн щеплень.