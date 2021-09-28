Четыре области Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Четыре области Украины из-за превышения уровня госпитализаций с COVID-19 и загруженности коек с кислородом соответствуют "оранжевой" зоне эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
По данным Минздрава, по состоянию на 28 сентября в трех регионах превышен уровень динамики госпитализаций с коронавирусом (норма для региона "зеленой" зоны — не более 50% больных), поэтому они соответствуют "оранжевой" зоне эпидемической опасности:
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- Донецкая область — 68,1%;
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- Тернопольская область — 50,3%;
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- Черкасская область — 73,8%.
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И в одном регионе в больницах фиксируют высокий уровень загруженности коек с кислородом, поэтому он также соответствует "оранжевой" зоне:
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- Черновицкая область — 67,1%.
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В Донецкой, Тернопольской, Черкасской областях превышение регистрируют три дня подряд.
Добавим
В течение 27 сентября в Украине зарегистрировали 6552 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницы были госпитализированы 1288, летальных случаев — 143.
За прошедшие сутки в Украине от коронавируса было привито 119 378 человек. Из них первой дозой вакцинировано — 70004 человек, завершили вакцинацию (ввели две дозы) — 49 374 человека. Всего с начала кампании сделано 12,3 млн прививок.