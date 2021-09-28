МОЗ звітує про нарощення вакцинації від COVID-19 першою дозою на 25%

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"З моменту оголошення жовтого рівня епіднебезпеки кількість введення перших доз вакцини від COVID-19 зросла майже на 25%", - повідомили у МОЗ.

Деталі

119 378 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу, 27 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 70 004 людини, повністю імунізовані - 49 374 людей. Протягом доби працювали: 896 мобільних бригад, 2 971 пункт щеплення; 344 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 851 531 людину, з них отримали одну дозу – 6 851 529 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 508 212 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 359 741 щеплення.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

За даними KSE на 21 вересня, 20% дорослих українців, або кожен п'ятий дорослий, отримали щонайменше одну дозу вакцини проти COVID-19, у Києві – кожен третій дорослий. У решті регіонів щонайменше кожен десятий був вакцинований повністю.

Додамо, голова МОЗ Віктор Ляшко обіцяв "у літній період провести 10 мільйонів щеплень", а не від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала наприкінці лютого 2021 року.