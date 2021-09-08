Ляшко маніпулює цифрами: міністр не виконав даної ним обіцянки щодо кількості щеплень від "ковід"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко маніпулює цифрами та заявляє, що виконав дану ним обіцянку про 10 мільйонів щеплень. Однак, це не правда. УНН пояснить, чому.
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“Як і говорив, обіцянку виконав всього з тижневою затримкою. Вважаю це хорошим результатом, адже мали кілька днів святкових вихідних, на які традиційно йде спад бажаючих вакцинуватися (от нічого не поробиш з цим нашим "після свят“)”, — заявив Ляшко сьогодні, 8 вересня.
Легко повірити в правдивість слів міністра. Адже і статистика міністерства свідчить про кількість щеплень у 10 млн.
“Від початку кампанії з вакцинації зроблено понад 10 млн щеплень від COVID-19!.. Щеплено 5 666 019 людей, з них отримали одну дозу — 5 666 017 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози — 4 407 024 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 073 041 щеплення”.
От тільки обіцяв Ляшко 10 мільйонів щеплень за літо, а не від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала наприкінці лютого 2021 року.
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“Я, Віктор Ляшко, на посаді державного санітарного лікаря України, кандидата на міністра охорони здоров’я, обіцяю у літній період провести 10 мільйонів щеплень. Це як мінімум і гарантовано”, — пообіцяв він присутнім на засіданні ВР.
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