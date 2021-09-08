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Ляшко манипулирует цифрами: министр не выполнил данного им обещания по количеству прививок от "ковид"

Ляшко манипулирует цифрами: министр не выполнил данного им обещания по количеству прививок от "ковид"

Киев  •  УНН

 • 22872 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Министр здравоохранения Виктор Ляшко манипулирует цифрами и заявляет, что выполнил данное им обещание о 10 млн прививок. Однако, это не правда. УНН объяснит, почему.

Цитата:

"Как и говорил, обещание выполнил всего с недельной задержкой. Считаю это хорошим результатом, ведь имели несколько дней праздничных выходных, на которые традиционно идет спад желающих вакцинироваться (вот ничего не поделаешь с этим нашим "после праздников")", - заявил Ляшко сегодня, 8 сентября.

Легко поверить в правдивость слов министра. Ведь и статистика министерства свидетельствует о количестве прививок в 10 млн.

"С начала кампании по вакцинации сделано более 10 млн прививок от COVID-19!.. Привиты 5 666 019 человек, из них получили одну дозу - 5 666 017 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 407 024 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 073 041 прививку".

Вот только обещал Ляшко 10 млн прививок за лето, а не от начала прививочной кампании, которая стартовала в конце февраля 2021 года.

Цитата:

"Я, Виктор Ляшко, в должности государственного санитарного врача Украины, кандидата на министра здравоохранения, обещаю в летний период провести 10 млн прививок. Это как минимум и гарантированно", - пообещал он присутствующим на заседании ВР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ляшко следует уволить за невыполнение обещаний в условиях пандемии - эксперт

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