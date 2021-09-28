Минздрав отчитывается о наращивании вакцинации от COVID-19 первой дозой на 25%
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 5,5 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 12,3 миллиона прививок. Из них за последние сутки - 119 тысяч, что в три раза больше, чем в предыдущий день. Темпы вакцинации первой дозой со времени введения "желтой" зоны выросли на четверть. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
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"С момента объявления желтого уровня эпидопасности количество прививок первыми дозами вакцины от COVID-19 выросла почти на 25%", - сообщили в Минздраве.
Детали
119 378 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки, 27 сентября 2021 года. Одну дозу получили 70 004 человека, полностью иммунизированы - 49 374 человек. В течение суток работали: 896 мобильных бригад, 2971 пункт прививки; 344 центры вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 6 851 531 человек, из них получили одну дозу - 6 851 529 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 508 212 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 359 741 прививки.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.
По данным KSE на 21 сентября, 20% взрослых украинцев, или каждый пятый взрослый, получили по меньшей мере одну дозу вакцины против COVID-19, в Киеве - каждый третий взрослый. В остальных регионах менее чем каждый десятый был вакцинирован полностью.
Добавим, глава Минздрава Виктор Ляшко обещал "в летний период провести 10 миллионов прививок", а не от начала прививочной кампании, которая стартовала в конце февраля 2021 года.