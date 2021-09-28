Минздрав отчитывается о наращивании вакцинации от COVID-19 первой дозой на 25%

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 5,5 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 12,3 миллиона прививок. Из них за последние сутки - 119 тысяч, что в три раза больше, чем в предыдущий день. Темпы вакцинации первой дозой со времени введения "желтой" зоны выросли на четверть. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.